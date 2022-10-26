Томичей приглашают на вечеринку-карнавал во дворце

26 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 29 октября, в Томске отметят Хэллоуин масштабной вечеринкой «Шабаш» во Дворце торжеств. Гостей мероприятия ждут 4 танцпола, арт-объекты, фотозоны, средневековые игры, сообщают организаторы.

Гости смогут пройтись по длинной красной ковровой дорожке и продемонстрировать свои костюмы.

«Королевский дворец, куда стекаются все жители города ради веселья, танцев и презентаций своих внутренних „я“, которые скрывали целый год. Ко встрече с вами уже готовятся гадалки и предсказательницы будущего, мастера и купцы с уникальными товарами», — отмечают организаторы, уточняя, что тема «Добро всегда побеждает зло» станет основной концепцией вечеринки.

Пространство Дворца торжеств будет разбито на несколько перформативных зон: ЗАГС, Алтарь, Карета,

Ярмарка мастеров, кафе и бары. Четыре музыкальных танцпола разделятся по стилям: disco / house / hip-hop; techno / electro; bass / D’n’B; intelligent (арфа, jazz, ambient, minimal). Также гостей праздника будут развлекать разнообразные артисты и танцоры в тематических костюмах.



На мероприятие действуют три вида билетов: Priority, который подразумевает «Спасибо» за поддержку проекта в виде велком дринк и обслуживание в гардеробе без очереди. Group — даёт возможность сэкономить, если вы идёте с компанией, и Standart для одного гостя.

Кроме того, организаторы приглашают к организации мероприятия волонтеров, монтажников, декораторов и актеров перформанса. Подробности можно узнать по ссылке.

Вечеринка пройдет во Дворце Торжеств по адресу ул. Енисейская, 36 с 21.00 до 7.00. Приобрести билеты можно здесь.

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