В Томске рабочий скончался, упав во время проведения работ на Коммунальном мосту

26 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Накануне, 25 октября, в Томске во время выполнения работ на Коммунальном мосту скончался рабочий.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, 31-летний мужчина упал с высоты более 6 метров на бетонные плиты и скончался от полученных повреждений. Работник занимался демонтажем металлических конструкций на мосту.

По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ремонт Коммунального моста через реку Томь ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей. Подрядчик — иркутская компания «Пик» — выполняет ремонт опор моста, замену дорожной «одежды», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию, двухслойное асфальтобетонное покрытие, замену барьерных и перильных ограждений, переустройство опор освещения и др.

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