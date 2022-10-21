Томичи предпочитают ипотеку с господдержкой — ПСБ

21 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Каждый третий ипотечный кредит по итогам девяти месяцев 2022 году выдан Томским офисом ПСБ в рамках программ с государственной поддержкой.

Как уточняют в пресс-службе банка, самой популярной среди госпрограмм в банке стала семейная ипотека. Доля таких кредитов в ипотечном портфеле регионального офиса ПСБ за три квартала составила 22%. Продолжают пользоваться спросом и программы рефинансирования кредитов на них приходится каждая 10 сделка банка, проведенная в регионе.

Также в 2022 году томичи стали чаще приобретать жилье на вторичном рынке: в портфеле выдач ипотеки ПСБ в Томске в период с 1 января по 1 октября 2022 года доля таких сделок составила около 40%.

В третьем квартале банк фиксирует в целом рост спроса на ипотеку. Так, объем выдач жилищных кредитов по сравнению со вторым кварталом 2022 года увеличился более чем в 2 раза.

«Ипотека на протяжении последних лет является самым востребованным кредитным продуктом у жителей города и области. В 2022 году мы наблюдаем рост ипотечного портфеля, продолжаем сотрудничать со всеми застройщиками Томска и области. В 2022 году у томичей была возможность взять жилищный кредит по наиболее комфортным ставкам, и многие горожане воспользовались этим предложением», — отметил региональный директор Томского офиса ПСБ Андрей Сальников.

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