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В октябре в центре Томска высадят 50 тополей и кленов

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Осенью в на проспекте Ленина в Томске высадят более 50 пирамидальных тополей и кленов. По данным подрядчика — ООО «Зеленстрой» — не только весна, но и осень оптимальное время года для высадки.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в рамках осенних посадок на участке от ул. Дальне-Ключевской до пер. 1905 года появились 35 пирамидальных деревьев. От обычных тополей их отличает меньший размер листьев, особая вытянутая форма кроны и отсутствие пуха.

Далее от переулка 1905-го года до площади Ленина будет высажено 18 кленов Гиннала (кустарник с кроной в форме шатра, достигающий нескольких метров в высоту). Эти растения быстро приспосабливается к городским условиям, являются морозоустойчивыми и хорошими очистителями воздуха.

В сообщении отмечается, что новые деревья сажают на пустых местах, либо вместо аварийных или погибших растений. Так, на участке рядом с переулком Сакко после урагана упало шесть тополей, специалисты их выкорчевали и сегодня посадили новые деревья.

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