Томичей просят помочь в издании книги об истории томских селений

Томский Обзор / Фото: 7 октября 2022 // Фото: planeta.ru

На краудфандинговой платформе Planeta.ru идет сбор средств на выпуск книги «Хроника томских селений». Издание будет включать рассказы из этнографических экспедиций по населенным пунктам региона.

Авторы сообщают, что книга станет уникальным источником устной истории, хозяйственно-бытовому укладу жителей с конца ХIХ века до середины ХХ века. В неё войдут структурированные беседы с десятками жителей деревень Томского района, в том числе исчезнувших. Материалы для издания собирались с 1994 по 2003 годы в этнографических экспедициях северского музея под руководством Прасковьи Бардиной.

«Самые старшие из опрошенных родились в начале ХХ века, и, кроме того, помнят ещё рассказы своих бабушек и дедушек! Записи текстов приведены от лица рассказчиков, с минимальной обработкой автором. В книге даны яркие зарисовки хозяйственно-бытового уклада сельских тружеников многих притомских селений. Хозяйственные занятия, устройство жилища, одежда, пища и утварь, а также сведения о праздниках, обрядах, поверьях отражают не только уклад жизни, но и менталитет сибиряков, являясь своего рода энциклопедией народной жизни», — говорится в описании проекта на странице на Planeta.ru.

В книгу также войдут 60 копий фотографий, снятых самими жителями. На них изображены предметы быта, постройки и виды селений.

Предполагается, что издание выйдет в формате А5, с твердой обложкой и объемом в 672 страницы. Предполагаемый тираж — 300 экземпляров. Стоимость проекта составляет 390 885 рублей, на данный момент собрано 88 760₽. Книгу планируется выпустить в начале июня 2023 года.

Поддержать проект можно по ссылке.

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