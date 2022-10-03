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Томичи смогут оплатить доставку продуктов через SberPay

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Жители Томской области вновь могут оплатить доставку продуктов из магазинов сетей «Ярче», «Абрикос», Spar и F City с помощью SberPay, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Уточняется, что для использования этого метода томичам не нужны дополнительные настройки. При выборе SberPay на странице оплаты заказа нужно будет лишь подтвердить свой выбор в приложении СберБанк Онлайн. При этом бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

«Одной из главных задач Сбера является решение ежедневных задач наших клиентов. Поэтому сервис SberPay, отлично помогает нашим клиентам просто, быстро и комфортно оплачивать свои покупки. Преимуществом является безопасность транзакций при онлайн покупках. В настоящее время стабильно растет количество операций через платежную платформу SberPay. Я рад, что теперь и у пользователей гаджетов от Apple есть возможность оплачивать покупки в несколько кликов», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

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