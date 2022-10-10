18+
18+

В Томске представят уникальный концерт-историю о жизни Игнатия Лойолы

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, концерт томск интересное бесплатно куда сходить афиша орган В Томске представят уникальный концерт-историю о жизни Игнатия Лойолы

В воскресенье, 16 октября, в храме Покрова пресвятой Богородицы стартует новый музыкальный сезон. Он откроется с концерта-истории «Авантюрная жизнь Игнатия Лойолы», сообщают организаторы.

С помощью органной музыки, художественного слова и песочной анимации гостям мероприятия расскажут о легендарном создателе ордена иезуитов.

«Мистик, наделенный „даром слез“ (умением плакать во время молитвы), даже не будучи рукоположенным в сан, он проповедовал христианство. Образ Лойолы запечатлел фламандский художник Питер Пауль Рубенс (1577-1640). Его портрет, написанный в ту самую пору, когда Игнатий был причислен к лику святых, живо улавливает многие черты Игнатия, придавшие величие и ему самому, и его ордену. Безусловно, Игнатий Лойола — один из тех, кто изменил ход мировой истории, оставив в ней неизгладимый след», — говорится в сообщении.

История жизни святого будет рассказана Евгением Шварцем под аккомпанемент произведений И.С. Баха, И. Керля, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, К. Монтеверди, Н. де Гриньи, Ф. Шуберта, Э. Морриконе. Музыку исполнят исполнят Дмитрий Ушаков и солисты Томской филармонии. Страницы биографии Игнатия Лойолы проиллюстрирует в режиме реального времени художник песочной анимации Екатерина Бирюкова.

Начало концерта в 16.00 по адресу: ул. Бакунина, 4. Вход на мероприятие свободный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Опорную плиту для реактора БРЕСТ-300 успешно доставили на стройплощадку

21 сентября 2022
Томские новости

В Томске подвели итоги фестиваля народных культур «Окно в живую традицию»

19 сентября 2022
Томские новости

Пожарные спасли 4 человек из горящего дома в Томске

21 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают собраться вместе, почитать стихи и спеть

27 сентября 2022
Томские новости

Томские недропользователи запланировали в среднесрочной перспективе небольшое снижение добычи нефти

4 октября 2022
Томские новости

«Ростелеком» открыл томским школьникам «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир»

4 октября 2022
Томские новости

Почти 370 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

2 октября 2022
Томские новости

Благодаря волонтерам «Газпромнефть-Востока» в прогимназии «Кристина» появился ботанический сад в миниатюре

10 октября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на концерт «Окно в живую традицию»

14 сентября 2022