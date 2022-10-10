В Томске представят уникальный концерт-историю о жизни Игнатия Лойолы

10 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 16 октября, в храме Покрова пресвятой Богородицы стартует новый музыкальный сезон. Он откроется с концерта-истории «Авантюрная жизнь Игнатия Лойолы», сообщают организаторы.

С помощью органной музыки, художественного слова и песочной анимации гостям мероприятия расскажут о легендарном создателе ордена иезуитов.

«Мистик, наделенный „даром слез“ (умением плакать во время молитвы), даже не будучи рукоположенным в сан, он проповедовал христианство. Образ Лойолы запечатлел фламандский художник Питер Пауль Рубенс (1577-1640). Его портрет, написанный в ту самую пору, когда Игнатий был причислен к лику святых, живо улавливает многие черты Игнатия, придавшие величие и ему самому, и его ордену. Безусловно, Игнатий Лойола — один из тех, кто изменил ход мировой истории, оставив в ней неизгладимый след», — говорится в сообщении.

История жизни святого будет рассказана Евгением Шварцем под аккомпанемент произведений И.С. Баха, И. Керля, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, К. Монтеверди, Н. де Гриньи, Ф. Шуберта, Э. Морриконе. Музыку исполнят исполнят Дмитрий Ушаков и солисты Томской филармонии. Страницы биографии Игнатия Лойолы проиллюстрирует в режиме реального времени художник песочной анимации Екатерина Бирюкова.

Начало концерта в 16.00 по адресу: ул. Бакунина, 4. Вход на мероприятие свободный.

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