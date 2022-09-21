Пожилой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Томске

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 26 сентября, в Томске под колеса Toyota Vista попал 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.35 на пер. Ботаническом, 2. По предварительным данным, в момент ДТП ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего мальчика с травмами доставили в больницу.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, 8 (3822) 794-693.

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