Опорную плиту для реактора БРЕСТ-300 успешно доставили на стройплощадку

21 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

Сегодня, 21 сентября, опорную плиту реактора БРЕСТ-ОД-300 доставили на стройплощадку Опытно-демонстрационного энергокомплекса.

Как уточняют в пресс-службе СХК, плита состоит из двух половин и представляет собой сварную металлоконструкцию диаметром более 21 м и толщиной стенки 300 мм. Общая масса - 176 тонн. Оборудование изготовлено впервые и не имеет аналогов в мире на действующих АЭС.

Секции плиты были доставлены с завода-изготовителя на причал посёлка Самусь по Северному морскому пути с промежуточной перегрузкой с баржи океанического класса на баржу речного класса в Обской губе. При этом была отработана логистика, которая в дальнейшем упростит доставку других элементов корпуса реактора.

Опорная плита размещена на стройплощадке ОДЭК возле здания будущего реактора для последующей сборки двух секций в единую конструкцию. Предполагается, что она будет установлена в шахту реактора БРЕСТ-ОД-300, и её основной задачей будет выравнивание нагрузок на фундамент от элементов корпуса реакторного блока.

Напомним, строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 началось в прошлом году. Его мощность составит 300 МВт. Энергоблок является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

Строительство реактора ведется в рамках проекта «Прорыв», реализуемого с 2011 года на территории АО «Сибирский химический комбинат». Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

Фото: пресс-служба СХК

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