Томичей приглашают узнать спортивную историю города по арт-заплаткам

12 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На этой неделе, 14 и 17 сентября, в Томске пройдет экскурсия «Спортивная история» по арт-заплаткам. Гид Екатерина Кирсанова расскажет об истории спорта в Российской империи и Томске.

Как сообщают организаторы, маршрут экскурсии, включающий 10 арт-заплаток, пролегает от ул. Кузнецова до Дворца зрелищ и спорта. Её участники узнают о первых в Сибири стадионах, спорте на советских предприятиях, спортивных клубах, истории томского ипподрома и пришедшего ему на смену Дворца зрелищ и спорта.

«Истории разные, но все очень интересные — первые авиаторы и велосипедисты, доктор Пирусский и лечебная физическая культура и многое другое», — рассказала Екатерина Кирсанова.

В среду, 14 сентября, экскурсия стартует в 18.30, а в субботу, 17 сентября, в 11.00. Сбор желающих состоится на ул. Кузнецова, 26. Стоимость участия — 700 рублей, в группу набираются 12 человек. Подробности можно узнать у Екатерины Кирсановой по телефону: +7-953-925-4787.

Проект «Спортивная история Томска: от ипподрома до Дворца спорта» разработан Первым музеем славянской мифологии совместно со «Спорт-отелем» (его директор, Юлия Штадельман, инициатор и меценат проекта), Дворцом зрелищ и спорта и экскурсоводом Екатериной Кирсановой. Автор новых арт-заплаток — руководитель культурно-образовательного подразделения Первого музея славянской мифологии Софья Кугаевская. Подробнее о проекте можно почитать в нашем материале по ссылке.

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