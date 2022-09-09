Томичам расскажут о дореволюционной проституции в Томске

9 сентября 2022 / Томский Обзор

Томский центр иммерсивного искусства «Особняк» запускает новую экскурсию. Она посвящена дореволюционным злачным местам Томска и истории проституции.

Как сообщают организаторы, новая экскурсия «Злачные места и «жрицы любви» стартует 25 сентября. Она расскажет, где в Томске до середины 1920-х годов находились дома терпимости и какие в них действовали правила.

Также участники экскурсии увидят фотографии уникальных документов.

Расширить свои знания о злачных местах города можно будет 25 сентября в 12.00. Экскурсия стартует на ул. Шишкова, 1. Стоимость участия — 750 рублей.

Кроме того, центр иммерсивного искусства приглашает томичей на экскурсии по самом особняку Хомича. Они пройдут 9 и 15 сентября. Начало в 19.00 по адресу ул. Белинского, 19 (2 этаж). Стоимость билетов — 750 рублей.

Напомним, «Особняк» — проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. По словам создателей нового пространства, «Особняк» стал первым подобным иммерсивным центром в стране. Подробнее о планах создателей нового пространства можно прочитать в нашем материале.

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