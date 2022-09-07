Автор следующего текста Тотального диктанта станет известен во время онлайн-марафона

7 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 8 сентября, пройдет онлайн-марафон Тотального диктанта, в ходе которого будет представлен автор текста диктанта 2023 года. Также организаторы проведут с ним небольшое интервью.

Как сообщает пресс-служба проекта, мероприятие приурочено к Международному дню грамотности. Ведущими марафона станут председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов и директор фонда «Тотальный диктант», член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку Ольга Ребковец.

Участники мероприятия узнают о новых словах в поиске Яндекса: откуда они взялись и как их писать. Также в рамках марафона пройдет лекция «Без точек и денежных средств: как изменяется грамотность и язык в интерфейсных текстах». Эксперты поговорят об основах успешной коммуникации, и региональной литературе сегодня.

«Автора выбирают штаб и Филологический совет акции „Тотальный диктант“, при принятии решения мы также советуемся с экспертами в области литературы, авторами текстов прошлых лет. Перед нами стоит задача познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Имя автора — одна из главных интриг акции, уже второй год все желающие смогут наблюдать ее раскрытие в прямом эфире в рамках онлайн-марафона 8 сентября», — отметила руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец.

Онлайн-марафон начнется 8 сентября в 14:00 по Московскому времени и завершится в 18:00. С подробной программой можно ознакомиться на сайте. Основная трансляция пройдет на платформе «Яндекс.Дзен». Дополнительные трансляции будут вестись в группе «ВКонтакте» и на ютуб-канале Тотального диктанта.

В сообщении отмечается, что в 2023 году Тотальный диктант пройдет с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов. Он состоится 8 апреля 2023 года.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый диктант провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты диктовали преподаватели НГУ. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона.

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