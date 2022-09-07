Более 4 тысяч человек посетили арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» в Томске

7 сентября 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба «Газпромнефть-Восток»

В Томске со 2 по 4 сентября проходил фестиваль «мУкА. Склады искусства», в нем приняли участие более четырех тысяч человек, в том числе художники, музыканты, перформеры, сообщила пресс-служба компании «Газпромнефть-Восток». Фестиваль прошел при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», Томского госуниверситета (ТГУ) и компании «Сибагро».

В рамках фестиваля в этом году прошли образовательные лекции, мастер-классы, встречи с художниками, а также концерты живой музыки от популярных исполнителей. Участниками мероприятия стали художники не только из Томска, но также и из Красноярска, Нижнего Новгорода, Воронежа. Их совместная работа — впечатляющий ассамбляж на тему кинотеатральной истории здания. Увидеть ее можно на одном из боковых фасадов. «Киномир» — место, где проходил фестиваль — памятник архитектуры регионального значения, который приобрел современный облик благодаря фестивалю.

Директор Института искусств и культуры ТГУ Дмитрий Галкин на открытии фестиваля «мУкА. Склады искусства» Фото: Пресс-служба «Газпромнефть-Восток»

— Фестиваль «мУкА. Склады искусства» объединяет культурное наследие и современное искусство, опытных мастеров и начинающих творцов. В этой синергии большая ценность фестиваля для нашего города, для развития в Томске креативных индустрий. Нам кажется важным поддерживать такого рода проекты, поэтому в этом году «Газпромнефть-Восток» в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть» стал одним из партнеров проекта» — отметила заместитель гендиректора по организационным вопросам «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова.

Наталья Мельникова также отметила, что фестиваль не только создает культурные магниты в черте города, но и расширяет доступ жителей к качественному культурному продукту за счет привлечения талантливых молодых художников, дает возможность посетить мастер-классы, послушать образовательные лекции о креативных индустриях России, и найти единомышленников.

Кроме погружения в современное искусство, посетители могли приобрести книги, одежду, различные аксессуары, эко-косметику томских производителей, керамические изделия и товары для дома на специально организованном маркете.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, фестиваль «мУкА. Склады искусства» способствует развитию креативности и творческого мышления, формирует сообщества и новые взгляды, является основой для формирования креативных индустрий в региональной экономике.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».