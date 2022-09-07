Главврача Томской ОКБ подозревают в халатности при закупке кислородных станций для ковид-госпиталя

7 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовные дела о незаконном производстве и продаже незарегистрированных медизделий, а также о халатности главврача одного из медучреждений региона, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, речь идет о главвраче Томской областной клинической больницы.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает, что сотрудники организации по производству медоборудования в 2021 году незаконно поставили в медучреждения Томска кислородные станции контейнерного типа уличного размещения, которые были оплачены за счет бюджетных средств.

«В то же время главный врач одного из медицинских учреждений Томска с июля по август 2021 года ввел в эксплуатацию медицинское оборудование, предназначенное для ковидного госпиталя, не соответствующее договору и нормативной документации, что повлекло причинение бюджету Томской области ущерба около 17 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Уголовные дела на основании материалов томского УФСБ возбудили по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий) и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)

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