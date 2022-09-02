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Томский производитель МДФ «Монолит-строй» запустил завод OSB-плит за 6,5 млрд рублей

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ООО «Монолит-строй» (завод МДФ-плит «Латат» в Томске) запустило завод по производству OSB-плит мощностью 250 тыс. куб. м в год общей стоимостью более 6,5 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии запуска.

Как сообщил журналистам гендиректор компании Даниил Рябченко, инвестиционный проект был реализован менее чем за два года, однако общий объем инвестиций был увеличен с 5,2 млрд рублей до 6,5 млрд рублей из-за повышения цен, в том числе на металл.

«Да, мы испытывали определенные трудности, но они имели решаемый характер. В итоге, мы сегодня запустили первый завод в Сибири по производству OSB-плит», — сказал Рябченко.

По его словам, в настоящее время на весь объем производства «Монолит-строй» уже заключил договоры поставок с компаниями из 70 регионов РФ и 10 стран зарубежья.

Как сообщалось, «Монолит-строй» и Газпромбанк в апреле 2021 года заключили кредитное соглашение на привлечение 4 млрд рублей для финансирования строительства завода. Общая стоимость проекта оценивалась в 5,2 млрд рублей.

Завод «Латат» был введен в 2010 году, в 2012 году вышел на проектную мощность. Предприятие имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (межкомнатные двери, ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели).

ООО «Монолит-строй», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2004 году, в равных долях принадлежит кипрской Entomo Ltd и супруге сооснователя СМП банка Ирая Гильмутдинова. При этом, ранее последняя владела лишь 25%, еще 25% долей принадлежало сыну бывшего губернатора Санкт-Петербурга Алексею Полтавченко, он вышел из совладельцев завода в мае 2021 года.

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