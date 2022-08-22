XIII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»

22 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском сельском парке «Околица» прошел XIII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». В этом году программа мероприятия включала 4 конкурса: «Деревянное мастерство», «У каждой наковальни свой голос», «Глиняный сказ» и «Берестяной хоровод».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в самом массовом турнире фестиваля народных ремесел — конкурсе «Деревянное мастерство» — приняли участие 95 мастеров из 25 регионов России, Казахстана и Монголии. В номинации «Резчики по дереву» победил Олег Гладков (Алтайский край), который вырезал из массива дерева «Книгу о Пилате».

Первое место в номинации «Парковая скульптура» завоевали ребята из Хабаровского края Илья Тёкин и Данил Цой, изготовившие композицию «Эффект бабочки». Второе место заняли мастера из Республики Башкортостан Александр Матерков и Алексей Лелявин за скульптуру «Чехарда». Третий приз — у Ильи Польского (Московская область) за работу «Маленький принц».

Также в рамках фестиваля свои кованые скульптуры, архитектурные композиции и современный арт представили мастера из Беларуси и 13 регионов России. Жюри определило победителей в трех номинациях.

Лучшую «Кованую парковую скульптуру» изготовил Денис Лодыгин из Пермского края. Второе место в номинации завоевали супруги из Беларуси Артем и Юлия Пешко, третье место занял Игорь Астафьев из Санкт-Петербурга.

В номинации «Малые архитектурные формы. Ландшафт» победил Сергей Веркеенко (Вологодская область). Приз за второе почетное место — у Владимира Лихачёва (Республика Хакасия), за третье — у томского кузнеца Андрея Лазарева.

В номинации «Современная пластика в металле» победил Макта Дораев из Республики Коми. Второе место занял Владимир Усольцев из Кузбасса, третье — Александр Сушников из Санкт-Петербурга.

Кроме того, специальные призы фестиваля получили Дмитрий Арипов, Игорь Щепин (Санкт-Петербург), Раим Минаев (Республика Крым) и Виктор Хохлов (Томская область).

Помимо конкурсной активности гостей «Праздника топора» ждали гастрофестиваль, мастер-классы по архитектурном бетону и скетчингу, а также традиционный театральный фестиваля «Сказочный балаганчик Скомороха».

Фото: Савелий Петрушев

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