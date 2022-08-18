«Томскводоканал» возместил потребителям 14,7 млн рублей после незаконно начисленной платы за сброс загрязняющих веществ

18 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России завершило расследование дела в отношении ООО «Томскводоканал», которое неправомерно начислило почти 13 тысячам томских абонентов плату за сброс загрязняющих веществ в канализацию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечает антимонопольный орган, в ведомство обратились восемь предпринимателей с жалобами на незаконное выставление с 2021 года платы за сброс загрязняющих веществ. УФАС возбудило дело по признакам злоупотребления «Томскводоканалом» своим доминирующим положением.

«В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган установил всех абонентов, которым были произведены начисления платы за сброс загрязняющих веществ с ошибочным выставлением счетов», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе УФАС по Томской области, водоснабжающая организация неправильно истолковала введенные в 2020 году нормы, предусматривающие начисление платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов, и необоснованно начислила абонентам плату.

Согласно норме, за абонентом, в сточных водах которого содержится высокая концентрация загрязняющих веществ, закреплена обязанность нести соответствующую плату. Вместе с тем «Томскводоканал» полагал, что в отдельных случаях обязанность по оплате возникает у абонентов вне зависимости от качества сточных вод.

В свою очередь, «Томскводоканал» признал ошибочность начислений, осуществил перерасчет и возместил абонентам более 14,7 млн рублей. Производство по делу было прекращено.

ООО «Томскводоканал» арендует водопроводно-канализационное хозяйство Томска с 2011 года до конца 2040 года. По данным сайта компании, предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживает 750 км водопроводных и 520 км канализационных сетей.

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