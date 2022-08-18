18+
18+

«Ростелеком» предоставил облачные услуги для Департамента финансов Томской области

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком облачные услуги облако доступ IT чиновники «Ростелеком» предоставил облачные услуги для Департамента финансов Томской области

Компания «Ростелеком» заключила договор с Департаментом финансов Томской области об оказании услуг по предоставлению в аренду вычислительных ресурсов центра обработки данных (ВЦОД). Заказчик получил возможность пользоваться виртуальными вычислительными мощностями и системой хранения данных на облачных платформах цифрового оператора.

Кроме того, для повышения эффективности рабочего процесса к услугам клиента виртуальные машины и сети, дисковое пространство и система автоматического резервного копирования провайдера. Доступ к данным происходит по защищенным каналам связи, а конфиденциальность и целостность информации обеспечивается за счет сертифицированных сервисов шифрования. Облачная платформа имеет аттестацию для хранения персональных данных в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 152 «О персональных данных»).

«“Виртуальный ЦОД” — это универсальное продуманное решение для бизнеса и государственного сектора. С помощью сервиса можно существенно сократить бюджет на содержание IT-инфраструктуры. ВЦОД позволяет не тратить средства на покупку дорогостоящего оборудования и увеличение штата сотрудников. Оплата производится только за фактический объем используемого виртуального пространства, но при необходимости можно подключить дополнительные мощности в короткие сроки», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Компания “Ростелеком” зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика облачных решений на базе собственной платформы. Все данные защищены и хранятся на территории России. Также для нас важно, что при возникновении внештатной ситуации провайдер сможет обеспечить бесперебойную работу всех бюджетных процессов», — отметил председатель комитета по информатизации Департамента финансов Томской области Михаил Проскуряков.

Получить дополнительную информацию об услуге можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также на официальном сайте компании или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Спортсменка из Томской области стала третьей на всероссийских соревнованиях по боксу

4 августа 2022
Томские новости

В Томске проведут археологические изыскания для строительства канализации на Бакунина и Октябрьской

16 августа 2022
Томские новости

Более 200 мастеров из России, Турции и Словакии примут участие в томском «Празднике топора»

21 июля 2022
Томские новости

В центре Томска ограничат движение на время проведения «Чеховских пятниц»

20 июля 2022
Томские новости

Известный томский экоактивист Сергей Жабин скончался в Москве

22 июля 2022
Томские новости

На еще одном томском перекрестке появилась «вафельная» разметка

5 августа 2022
Томские новости

Томичка купила новый телефон, чтобы сохранить деньги, но лишилась почти полумиллиона рублей

29 июля 2022
Томские новости

В ТПУ пройдет большой open-air «Политех Вайб» для абитуриентов

26 июля 2022