Более 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 121 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человека. 22 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 817 случаев заболевания коронавирусом. 132 222 заболевших выздоровели. 878 скончались.



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