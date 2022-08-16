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Более 120 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 121 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человека. 22 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 817 случаев заболевания коронавирусом. 132 222 заболевших выздоровели. 878 скончались.

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