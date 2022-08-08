Улица Усова в Томске превратилась в шахматный уголок

8 августа 2022 / Партнерский материал

В Томске прошла акция под названием «Встречаемся на Усова!». В ее рамках был организован импровизированный пешеходный проспект на улице Усова, на которой было размещено несколько культурных, спортивных и образовательных локаций. Для этого был перекрыт участок от улицы Вершинина до проспекта Ленина, на котором на время было запрещено движение транспортных средств. Наиболее активное участие в акции приняли шахматисты. «Мелбет» – букмекерская контора, предоставляющая широкую роспись событий на шахматные турниры.

Шахматный тренер Антон Исаев рассказал об участии в этой акции. «ДЮСШ №7 и спортклуб Томского политеха совместно организовали большую шахматную площадку, на которой можно было поиграть абсолютно всем желающим людям, присоединившимся к этой замечательной акции. Сюда были приглашены и те, кому просто хотелось сразиться единоразово, и те, кто желал принять участие в серии специальных турниров. Мы ожидали, что акция вызовет и томских жителей интерес, но не думали, что он окажется настолько оживленным, чему мы были несказанно рады. Мне кажется, что в современной истории Томска шахматное мероприятие приобрело настолько массовый характер впервые.

За время акции мы могли проводить до 12 партий одновременно, были выставлены 12 столов. Никаких возрастных ограничений у нашего проекта не было – играли все: от мала до велика. Были и совсем юные шахматисты, конечно же, интерес особый был у взрослых людей преклонного возраста. Мы решили провести сразу четыре турнира – два для детей и еще два взрослых соревнования. По итогам этих состязаний мы определили чемпионов: ими стали Платон Ложников, Дмитрий Крымский, Мария Данилова и София Ушакова. Особенно приятно отметить еще двоих шахматистов – Максима Швецова и Кристину Нечаеву: они смогли победить в двух турнирах.

Было видно, что жителям понравилась акция. Удовлетворены были не только победители турниров – все участники игры испытали неподдельное удовольствие. Мне кажется, что интерес к шахматам в нашем городе по-прежнему находится на высоком уровне, что не может не радовать. Поэтому мы должны быть заинтересованы в том, чтобы проводить подобные акции как можно чаще», – заявил Исаев.

Отметим, что подобная акция проводится в Томске в первый раз. У организаторов проекта есть амбиции по созданию традиции создавать подобные мероприятия ежегодно.

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