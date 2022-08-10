Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
10 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 22 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 128 случаев заболевания коронавирусом. 132 071 заболевший выздоровел. 877 скончались.
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