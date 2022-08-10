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Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 22 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 128 случаев заболевания коронавирусом. 132 071 заболевший выздоровел. 877 скончались.

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