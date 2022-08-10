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Томич стал чемпионом мира по городкам

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Спортсмены из Томской области успешно выступили на VIII чемпионате мира по городошному спорту, который проходил в Приозерске и собрал команды из 6 стран, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Томскую область представляли пять человек: мастера спорта России Алексей Горбатых, Сергей Блохин, Владимир Синьков, Роман Чупурыгин и Алиса Шестакова.

По итогам соревнований Сергей Блохин с лучшим результатом в своей спортивной карьере (114 бит на 90 фигур) стал чемпионом мира в личном первенстве по классическим городкам, а Владимир Синьков и Алиса Шестакова взяли «серебро».

В командных состязаниях чемпионами мира в составе второй сборной команды России стали Сергей Блохин, Владимир Синьков и Роман Чупурыгин, а Алексей Горбатых в составе первой сборной команды России стали обладателями серебряной медали.

В дисциплине «городки европейские» Сергей, Владимир и Роман в составе сборной были третьими, а вот в новой для себя дисциплине — «городки финские-кюккя» — ребята поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

Кроме того, Алиса Шестакова в составе женской сборной команды России в игре классическими битами стала чемпионкой мира, а в европейских городках заняла второе место.

В сообщении отмечается, что для федерации городошного спорта Томской области данный чемпионат мира стал беспрецедентным по количеству завоеванных медалей.

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