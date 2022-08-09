В Томске впервые пройдет турнир по ралли-рейдам и парным гонкам

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2022 // Фото: depms.ru

С 19 по 21 августа в Томске пройдет Внедорожный турнир «Сила Сибири» по ралли-рейдам и парным гонкам. По словам организаторов, такой формат проводится в России впервые.

В мероприятии примут участие экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Екатеринбурга, Казани и ближнего зарубежья. Уточняется, что гоночные болиды — багги и кузовные автомобили — подготовлены по мировым стандартам безопасности.

«Для гонщиков подготовлен извилистый участок с лесополосой, полями, бродами, резкими поворотами и перепадами высот на территории Томского района. На прохождение трассы в 80 км отведено 45 минут, лидерам гонки придется не раз разгонять болид до 200 км/ч по раллийному треку», — рассказывают организаторы «Силы Сибири».

Томичи, желающие принять участие в гонке, могут подать заявку на ралли-рейд третьей категории на сайте. В программе также запланирован любительский заезд для журналистов. Участие в мероприятии бесплатное.

Организаторы отмечают, что зрителей ждет развлекательная программа с фуд-кортом, фотозоной, розыгрышами призов и детскими аниматорами. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

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