Самой популярной достопримечательностью Томска признан Лагерный сад — исследование

3 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Лагерный сад Томска стал самой популярной достопримечательностью региона по числу запросов в поиске Яндекса. В общероссийской рейтинге он занял 871 место.

По данным аналитиков сервиса Яндекс Путешествия, среди достопримечательностей региона больше всего памятников — в то время как в целом по России лидируют музеи. Так, на втором месте по популярности после Лагерного сада следует памятник Чехову, затем памятник счастью, Сибирский ботанический сад и Воскресенская церковь.

В ходе исследования анализировались данные запросов с сентября 2020 года по август 2021 года. Всего в рейтинг вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников и парков, соответствующих двум условиям: своя страница в Википедии и не менее 500 запросов в поиске за год от пользователей из других городов.

По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Томская область находится на 61-м месте среди регионов России. Первое место у Москвы, Санкт-Петербург — на втором месте, на третьем — Московская область. Эти же регионы лидируют по суммарному числу запросов россиян о местных достопримечательностях, но здесь Санкт-Петербург обгоняет Москву.

Согласно данным аналитиков, главной российской достопримечательностью является Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятёрку Большой Екатерининский дворец.

С полной версией исследования можно ознакомиться здесь.

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