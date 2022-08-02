Томский сериал «Соцсети» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier

2 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: CAST production

Независимый художественный сериал «Соцсети», созданный томским продюсерским объединением CAST production, выйдет эксклюзивно в федеральном онлайн-кинотеатре Premier в течение 2022 года.

«Для нас это возможность реализовать свою мечту — снимать кино в Сибири и в перспективе построить в Томске новый альтернативный центр независимого кино в России. Сейчас мы в процессе съёмок новых серий для нашего сериала, чтобы получился полноценный первый сезон. Планируется итого 6 серий», — отметил один из создателей сериала Евгений Жуков.

Пилотная серия «Соцсетей» была представлена в основном конкурсе главного фестиваля веб-сериалов в России Realist Web Fest.

В аннотации к сериалу уточняется, что сериал «Соцсети» — это антиутопия о том, как мы становимся заложниками цифрового мира. Действие сериала разворачивается в сибирском городе Томск в ближайшем будущем. Точная дата выхода сериала пока не уточняется.

Напомним, ранее в 2021 году в медиа стало известно о съёмках в Томске первых трёх серий сериала, в которых сыграли главные роли популярные российские актеры Любовь Аксёнова, Кирилл Кяро и множество неизвестных талантов, найденных на кастингах.

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