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Более 300 человек собрались на Третий томский католический фестиваль

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В минувшее воскресенье, 31 июля, в храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария прошел Третий томский католический фестиваль. В мероприятии приняли участие около 350 человек.

Как сообщают организаторы, III томский католический фестиваль имени св. Игнатия Лойолы начался с торжественного богослужения. Именно 31 июля является днём памяти святого Игнатия, основателя Ордена Иисуса, монахи которого служат и работают в томском приходе.

В течении 4 часов для гостей играла живая музыка, работали фуд-корты, творческие мастер-классы, тир, аквагрим, антикварная лавка и другие развлечения. Кроме того, на фестивале проводилась благотворительная лотерея, победитель которой выиграл велосипед.

«В этом году было больше гостей из города, чем на прошлом фестивале. Что нас очень порадовало! Все собранные средства раньше шли „в копилку“ на ремонт храма. В этом же году будут отправлены на помощь нуждающимся», — рассказала «Томскому Обзору» секретарь прихода Алина Багинская.

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