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В Томском кадетском корпусе установили противопожарную систему ненадлежащего качества, возбуждено уголовное дело

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В Томске возбудили уголовное дело из-за мошенничества при установке противопожарной системы в Томском кадетском корпусе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В совершении преступления подозревается 41-летний житель Кемеровской области. По предварительным данным, являясь гендиректором одной из организаций мужчина заключил муниципальный контракт с кадетской школой-интернатом на капремонт системы автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией

«В ходе исполнения контракта в мае 2020 года фигурант осуществил монтаж оборудования ненадлежащего качества. Таким образом, подозреваемый похитил более 300 000 рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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