Томский студент хотел «аннулировать» несуществующий кредит, но лишился 260 тыс. рублей

22 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске 22-летний студент стал жертвой мошенников и лишился более 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники оформили на него кредит. Чтобы его «аннулировать» необходимо оформить «зеркальный кредит» и внести деньги на «безопасный счет». Поверив звонившему студент выполнил его указания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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