В Томске устраняют дорожные дефекты вдоль трамвайных путей на ул. Чкалова

В Советском районе Томска после жалоб от горожан начали устранять дорожные дефекты у переезда через трамвайные пути в районе ул. Чкалова, а также дорогу вдоль трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Добраться до детской больницы №4 сложно, дорога в выбоинах, жители с детьми ежедневно пользуются этим участком пути для посещения больницы или детского сада», — говорится в сообщении.

Для устранение дефектов специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства предоставили 7,2 тонны асфальто-бетонного скола. Сейчас переезд через трамвайные пути обустроен, частично ямы засыпаны и утрамбованы.

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