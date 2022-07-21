Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 23 человек. 13 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 066 случаев заболевания коронавирусом. 131 448 заболевших выздоровели. 867 скончались.



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