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Прошлогодняя авиакатастрофа Ан-28 в Томской области произошла из-за не включенной вовремя противообледенительной системы — следствие

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Следствие установило причину отказа двигателя самолета Ан-28, который совершил аварийную посадку в Томской области летом 2021 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Сергея Синякова.

«Установлена причина произошедшего. Это случилось ввиду того, что из-за невнимательности экипажа в силу его усталости своевременно не была включена противообледенительная система двигателей. Произошел сброс наросшего льда, что повлекло отказ двигателей. По счастливой случайности воздушное судно спланировало, и никто не пострадал за исключением пилота и несовершеннолетнего ребенка», — сказал Синяков.

По его словам, в настоящее время пилоту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба), расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года у самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, но уже 21 июля их выписали.

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