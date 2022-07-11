«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ruВВВ+» со «стабильным» прогнозом

11 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ruВВВ+», прогноз «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

По данным агентства, регион характеризуется умеренно высокими характеристиками. Объем ВРП в 2021 году составил 613,5 млрд рублей, что на 2,1% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах. По итогам 2022 года Томская область ожидает ВРП на уровне 703,2 млрд рублей.

ВРП на душу населения по итогам 2021 года составил 573,7 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 10,7% в действующих ценах.

Отмечается, что за пять месяцев текущего года промышленное производство в регионе выросло на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший рост продемонстрировали добыча полезных ископаемых (+1,5%), обрабатывающие производства (+11,5%) и водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (+21,4%).

Вместе с тем, учитывая санкционные ограничения, «Эксперт РА» прогнозирует возможное сокращение рабочих мест на предприятиях области. Из-за этого аналитики ожидают по итогам 2022 года безработицу на уровне 7,3%.

Доля налоговых и неналоговых доходов (ННД) в структуре доходов бюджета Томской области по итогам 2021 года составила 64,4%, что на 4,9 п.п. выше уровня 2020 года, однако допандемийный уровень — данный показатель составлял в среднем 77,6% — не был достигнут. По итогам 2022 года область ожидает рост поступлений ННД до 65,9 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 18,5%.

В 2021 году госдолг Томской области возрос до 48,4 млрд рублей. «По итогам 2022 года ожидается рост государственного долга до 50,6 млрд рублей, долговая нагрузка снизится до 76,8% (объема ННД — прим.ред.), что связано с ожидаемым увеличением поступлений ННД. Рост долга обусловлен необходимостью финансирования прогнозируемого дефицита регионального бюджета, а также привлечением инфраструктурного бюджетного кредита», — отмечают эксперты.

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг «ruВВВ+» трех выпусков облигаций Томской области серий 34055, 34062, 35067. Согласно пресс-релизу, по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности Томской области и кредитным рейтингом облигационных займов.

Доходы бюджета Томской области на 2022 год с учетом последних поправок утверждены в размере 96,504 млрд рублей, расходы — 98,205 млрд рублей, дефицит — 1,701 млрд рублей, или 1,7% расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 50,054 млрд рублей, из которых 35,119 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 14,935 млрд рублей — на ценные бумаги.

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