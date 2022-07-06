Главврача районной больницы в Томской области обвиняют в присвоении премиальных денег

6 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по факту хищения денег в Чаинской районной больнице, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи и сотрудники ФСБ установили, что главный врач больницы ежемесячно выписывал своему подчиненному сотруднику необоснованно завышенные денежные премии к заработной плате. Впоследствии часть денег сотрудник передавал подозреваемому.

«Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в пресс-релизе.

Задержанному предъявили обвинение, он дал признательные показания. Суд поместил главврача под домашний арест.

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