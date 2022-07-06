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Томичи смогут получить скидки в рамках проекта СберЛето

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Жители Томской области смогут получить скидки в рамках проекта СберЛето, запущенный Сбером, сообщают в пресс-службе банка.

Участникам акции доступны скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнёров Сбера и многое другое.

На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и «Для бизнеса». Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения. В пресс-службе отмечают, что в рамках акции у каждого проекта срок действия.

Среди самых привлекательных предложений:

Кроме того, на сайте СберЛето пользователи могут узнать, как получить бонусы при покупке других умных устройств Sber (SberBox Top, SberPortal), а также скидки и специальные предложения на сервисы и продукты экосистемы и партнёров Сбера: СберСтрахования, Звука, Delivery Club, ЕАПТЕКИ, СберАвто, Домклик и других.

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