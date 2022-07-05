Имущество томской «Лесотехшколы» арестовали за долги в 12,5 млн рублей

Судебные приставы арестовали имущество томского учебного центра «Лесотехшкола», занимающегося подготовкой водителей различных категорий.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, задолженность организации составляет 12,5 млн рублей. Из низ почти 10 млн рублей — долги по налогам. Остальное — платежи за комуслуги и исполнительский сбор в бюджет РФ.

Судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении трех нежилых зданий, принадлежащих организации. Кроме того, были арестованы все 10 автомобилей «Лесотехшколы». На данный момент он проходит процедуру оценки специалистом.

Поскольку оплаты не последовало, сотрудники отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств наложили арест на недвижимость. Арестованы деревянное строение, котельная и здание, состоящее из гаражных боксов. Здания не функционируют за исключением объекта, в котором находятся гаражи.

У организации есть несколько дней, чтобы найти возможность погасить долг, после чего будет решаться вопрос по взысканию задолженности посредством реализации арестованного имущества.

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