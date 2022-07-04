Nordwind с октября начнет полеты из Томска в Сочи

4 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Авиакомпания Nordwind с 4 октября начнет выполнять рейс Томск-Сочи на лайнере Boeing-737-800, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта «Богашево».

Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам до конца марта 2023 года. Время в пути из Сочи в Томск составит 4 часа 55 минут, с 1 ноября продолжительность рейса сократится до 4 часов 45 минут. В обратном направлении время в пути составит 5 часов 35 минут, с ноября продолжительность рейса сократится до 5 часов 15 минут.

Ранее полеты из Томска в Сочи в разные годы выполняли авиакомпании «Россия», «Алроса», «Ямал» и другие. Маршрут был не постоянным и выполнялся исключительно в летний курортный сезон. В 2021 году авиарейсы из Томска в Сочи впервые появились в зимнем расписании, полеты выполняла Nordwind. В летнем расписании 2022 года рейсов из Томска в Сочи нет.

Как сообщалось, в 2022 году Томская область намерена субсидировать авиаперевозки по маршруту Томск-Сочи. В настоящее время идет этап подачи заявок на предоставлении субсидии.

Томский аэропорт «Богашево», находящийся под управлением холдинга «Новапорт», сотрудничает с 9 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 14 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в московском «Шереметьево». По данным на сайте авиакомпании, ее парк состоит из 46 воздушных судов: Boeing-777, -737, A321, A321 neo и A330.

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