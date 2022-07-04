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Томичей приглашают на фестиваль «ПУСК» от СибГМУ

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В среду, 6 июля, в Томске на площадке лабораторного корпуса Сибирского медицинского государственного университета пройдет фестиваль «ПУСК», посвященный прощанию с выпускниками этого года и знакомству с будущими студентами.

«Для многих горожан — это отличная возможность окунуться в атмосферу праздника, вспомнить себя в студенчестве, а для абитуриентов — повод сделать первый шаг навстречу медицине и пообщаться с выпускниками и студентами СибГМУ в неформальной обстановке», — отметили в пресс-службе вуза.

В программе запланированы выступления коллективов СибГМУ, розыгрыш мерча университета, мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, вязанию хирургических узлов, а также выступление кавер-группы BLACK JACK.

Для абитуриентов будет организована встреча с ректором вуза Евгением Куликовым, на которой они смогут задать вопросы в неформальной обстановке. Мероприятие начнется за час до официального открытия фестиваля, в 19:00. Чтобы поучаствовать во встрече, нужно зарегистрироваться.

«Несмотря на сложную учебу, студенты-медики находят время на творчество. Жизнь в СибГМУ наполнена особенной дружеской атмосферой. Наша главная цель — ближе познакомить горожан с университетом, его культурой, духом, рассказать и показать, что медицинский университет очень многогранен», — рассказали в пресс-службе вуза.

Фестиваль будет проходить 6 июля по адресу: Московский тракт, 2 стр. 7. Начало в 20:00.

Вход свободный для всех желающих.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте и в телеграмм-канале университета.

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