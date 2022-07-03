Авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Томска в Казань
Сегодня, 3 июля, в международном аэропорту Томска состоялась встреча первого прямого рейса до Казани авиакомпании Nordwind. Самолет прошел через водную арку — так по традиции приветствуют первый рейс нового маршрута.
На борту было около 100 человек, в том числе журналисты татарстанских СМИ и блогеры.
Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов отметил значимость этого маршрута в развитии внутреннего туризма в стране и Томске.
«Нам есть, что показать Казани — это и наше деревянное зодчество, и гастрономия. Также мы являемся университетской столицей России, и столицей кедра», — добавил Антонов.
Он подчеркнул, что перелет из Томска в Казань — субсидируемый. То есть пассажиры платят за него меньше обычной суммы. В планах — сделать его постоянным. По словам замгубератора, действовавший до этого рейс Томск - Казань был ориентирован на деловые поездки, тогда как нынешний запуск ориентируется на развитие внутреннего туризма. К тому же, по его словам, Казань и Томск теперь смогут работать вместе в инновационной и IT сферах.
В свою очередь заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Антон Маттис отметил большой спрос на прямые перелеты из Томска, которые они организовывают. Казань стала третьим направлением. Они сотрудничают с туроператором «Пегас Туристик» и развивают систему внутреннего туризма, что повышает спрос на авиаперелеты.
«Казанский бренд всем известен, на него турист клюют очень активно. Сейчас задача сделать так, чтобы полетели еще из Казани в Томск», — добавил он.
Фото: Серафима Кузина
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