Авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Томска в Казань

3 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 3 июля, в международном аэропорту Томска состоялась встреча первого прямого рейса до Казани авиакомпании Nordwind. Самолет прошел через водную арку — так по традиции приветствуют первый рейс нового маршрута.

На борту было около 100 человек, в том числе журналисты татарстанских СМИ и блогеры.

Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов отметил значимость этого маршрута в развитии внутреннего туризма в стране и Томске.

«Нам есть, что показать Казани — это и наше деревянное зодчество, и гастрономия. Также мы являемся университетской столицей России, и столицей кедра», — добавил Антонов.

Он подчеркнул, что перелет из Томска в Казань — субсидируемый. То есть пассажиры платят за него меньше обычной суммы. В планах — сделать его постоянным. По словам замгубератора, действовавший до этого рейс Томск - Казань был ориентирован на деловые поездки, тогда как нынешний запуск ориентируется на развитие внутреннего туризма. К тому же, по его словам, Казань и Томск теперь смогут работать вместе в инновационной и IT сферах.

В свою очередь заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Антон Маттис отметил большой спрос на прямые перелеты из Томска, которые они организовывают. Казань стала третьим направлением. Они сотрудничают с туроператором «Пегас Туристик» и развивают систему внутреннего туризма, что повышает спрос на авиаперелеты.

«Казанский бренд всем известен, на него турист клюют очень активно. Сейчас задача сделать так, чтобы полетели еще из Казани в Томск», — добавил он.

Фото: Серафима Кузина

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