Томичка стала трехкратной чемпионкой России по международному кинологическому троеборью

Томский Обзор / Фото: 29 июня 2022 // Фото: depms.ru

Томичка Анна Скопинова вместе со своей бельгийской овчаркой по кличке Vyatkin’s Robbie одержала победу на чемпионате России по международному кинологическому троеборью IGP.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир прошел в Московской области и собрал 86 спортивных пар из 18 регионов страны. Томскую область представили двое.

В программу турнира были включены три вида испытаний: следовая работа (собака должна пройти по следу чужого человек и обозначить три «оброненных» им предмета), послушание и защитная работа.

Руководитель томского кинологического комплекса «Аксиома» Анна Скопинова со своим партнёром показали лучшие результаты по следу (99 баллов из 100) и по защите (96 из 100). В результате томичка с отрывом в 8 баллов заняла первое место и стала трехкратной чемпионкой России по кинологическому троеборью.

«С каждым годом в этом виде спорта растёт конкуренция. Спорт очень не простой, но он все больше набирает популярность», — рассказала Анна Скопинова.

Напомним, что томская спортсменка уже побеждала на чемпионате России по IGP в 2019 году и 2021-м.

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