Томичка стала трехкратной чемпионкой России по международному кинологическому троеборью
Томичка Анна Скопинова вместе со своей бельгийской овчаркой по кличке Vyatkin’s Robbie одержала победу на чемпионате России по международному кинологическому троеборью IGP.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир прошел в Московской области и собрал 86 спортивных пар из 18 регионов страны. Томскую область представили двое.
В программу турнира были включены три вида испытаний: следовая работа (собака должна пройти по следу чужого человек и обозначить три «оброненных» им предмета), послушание и защитная работа.
Руководитель томского кинологического комплекса «Аксиома» Анна Скопинова со своим партнёром показали лучшие результаты по следу (99 баллов из 100) и по защите (96 из 100). В результате томичка с отрывом в 8 баллов заняла первое место и стала трехкратной чемпионкой России по кинологическому троеборью.
«С каждым годом в этом виде спорта растёт конкуренция. Спорт очень не простой, но он все больше набирает популярность», — рассказала Анна Скопинова.
Напомним, что томская спортсменка уже побеждала на чемпионате России по IGP в 2019 году и 2021-м.
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