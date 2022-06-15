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Житель Томского района поверил мошенникам и лишился более 600 тыс. рублей

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Житель села Рыбалово Томского района стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники снимают с карты жителя Рыбалово деньги. Чтобы спасти оставшиеся накопления необходимо следовать инструкции.

Затем в мессенджере потерпевшему поступило письмо от банка с печатью, в котором было написано, что с кредитного счёта мошенническим путём списаны денежные средства. Для того чтобы защитить свои деньги, клиент должен перевести остальные средства на страховой счёт, который был указан в данном письме.

Мужчина выполнил «инструкции банка» и перевел деньги со своих кредитных карт на счет злоумышленника. В общей сложности потерпевший обогатил афериста на сумму более, чем 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."г» ч.3 ст. 158 УК РФ — «Кража».

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