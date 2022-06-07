Северчанка хотела продать тренажер, но в итоге лишилась более 50 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2022 // Фото: freepik.com

Жительница Северска стала жертвой мошенников при попытке продажи тренажера на одной из интернет-площадок частных объявлений, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Женщина разместила объявление, после чего ей написал потенциальный покупатель. Он выслал северчанке ссылку для осуществления сделки. Перейдя по указанному адресу женщина ввела данные банковской карты и с её счета списались 3 тыс. рублей. После северчанка вновь перешла по ссылке и обнаружила списание той же суммы. Затем женщина ввела реквизиты карты и перевела на указанный счет еще 6 тыс. рублей. После этого она обратилась в чат с технической поддержкой, ввела данные карты и лишилась еще 40 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

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