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Пожарные спасли мужчину из горящего деревянного дома в Томске

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Сегодня, 30 мая, в Томске загорелся деревянный жилой дом по пер. Канский, 18, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11.45. К приезду пожарных горела крыша дома. Огнеборцы спасли 58-летнего хозяина дома, которого обнаружили внутри на полу без сознания. Мужчину, с признаками отравления продуктами горения, вынесли из горящего здания и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.

Также в сообщении уточняется, что на данный момент открытое горение ликвидировано, идет проливка.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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