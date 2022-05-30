В Томске наградили лауреатов премии Законодательной Думы Томской области среди молодых ученых

30 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В пятницу, 27 мая, в ходе торжественного заседания Совета регионального парламента состоялась церемония награждения победителей 19 конкурса «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» 2021 года среди молодых ученых.

В этом году участие в конкурсе принял 291 человек. Среди них 184 — представители всех томских вузов, а также большей части академических институтов города. Так в номинации «Гуманитарные науки» заявки на участие подали 23 человека; в номинации «Естественные науки» — 95 человек; в номинации «Технические науки» — 66 человек. Победителями по итогам конкурса стали 20 человек.

«Сегодня мы подводим итоги очередного конкурса на звание «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» среди молодых ученых. Хочу отметить, что количество победители традиционно определяется в зависимости от процента работ, которые участвуют в каждой номинации. В этом году больше всего победителей в номинации «Естественные науки» — их 10. В номинациях «Технические» и «Гуманитарные науки» — 7 и 3, соответственно. Причем на этот раз около трети всех победителей — это студенты томских вузов. Кроме того, этот год стал особенным — у нас появился суперлауреат, который стал победителем премии в третий раз. — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Она также добавила, что следующий, юбилейный конкурс, будет объявлен 1 сентября 2022 года.

«Очень надеюсь, что его участниками станут гораздо больше человек. Нужно иметь в виду, что за годы пандемии многое изменилась, и количество участников немного уменьшилось. Но мы рассчитываем, что эта ситуация выправится», — подчеркнула Оксана Козловская.

Фото: Томский Обзор

В этом году 65% победителей — представители двух томских исследовательских университетов. При этом в в номинации «Гуманитарные науки» Томский государственный университет стал абсолютным лидером.

Всего за 19 лет существования конкурса участие в нем приняли 3058 молодых ученых и студентов; 320 человек были признаны победителями. Среди них — и руководители томских вузов: директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев (Лауреат 2006 года), проректор ТУСУРа по научной работе и инновациям Антон Лощилов (Лауреат 2007 года), проректор ТГАСУ по учебной работе Олег Волокитин (Лауреат 2014 и 2018 годов), ректор СибГМУ Евгений Куликов (Лауреат 2015 года).

В числе научных руководителей соискателей этого года — 17 победителей прошлых лет. Особой популярностью конкурс пользуется среди студентов, более четверти всех победителей за 19 лет существования конкурса — студенты.

Матвей Цыганов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории онковирусолологии Томского НИМЦ — победитель нынешнего конкурса в номинации «Естественные науки, медицинские науки»:

«Моя разработка заключается в персонализированном подходе в назначении химиотерапии больным раком молочной железы. В основном это сосредоточено на изучении целевых генов, нарушения в которых, или их отсутствие, позволяют определять ту или иную схему химиотерапии. Это позволяет не только улучшать качество жизни больных, но и увеличивать выживаемость таких пациентов, — рассказывает ученый. — Несмотря на то, что этим занимаются многие институты, нашу работу можно назвать уникальной. Сама идея принадлежит нашему институту, нашей лаборатории. В любом случае все разработки, касающиеся онкологических больных, очень востребованы.

Уникальным победителем 2021 года (раздел «Естественные науки, общий профиль») стал Григорий Мамонтов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Томского государственного университета. Он стал первым за 19 лет конкурсантом, трижды удостоившимся звания лауреата. Победу в данной номинации он также одерживал в 2010 и в 2016 году.

Фото: Томский Обзор

«Для меня большая честь принимать участие в награждения лауреатов Премии Облдумы среди молодых ученых. У вас — десятки научных публикаций, у кого-то даже есть патенты на очень полезные изобретения. Я убежден, что именно люди думающие, изучающий наш окружающий мир, заинтересованные в том, чтобы сделать его как можно лучше, и должны быть героями нашего времени. Томск — это идеальное место для того, чтобы заниматься научной деятельностью, создавать и продвигать новые разработки», — отметил в ходе торжественной церемонии депутат Законодательной Думы Томской области Степан Михайлов.

Победители конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» среди молодых ученых 2021 года

Технические науки (Общий профиль)

Калашникова Татьяна Александровна, кандидат технических наук, научный сотрудник ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН;

Чулков Арсений Олегович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Криницын Максим Германович, кандидат технических наук, младший научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Белоусов Антон Олегович, кандидат технических наук, младший научный сотрудник ФГБОУ ВО «ТУСУР»;

Тумбусова Ирина Алексеевна, магистрант, 2 курс, ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Малькова Яна Юрьевна, магистрант, 1 курс, ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Технические науки (Архитектура)

Косенчук Василий Михайлович, студент 5 курс, ФГБОУ ВО «ТГАСУ»;

Естественные науки (Общий профиль)

Мамонтов Григорий Владимирович, кандидат химических наук, старший научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»;

Кашкаров Егор Борисович, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Пасюкова Мария Алексеевна, магистрант, 2 курс, ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Естественные науки (Физико-математические науки)

Вершинина Ксения Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Мирошниченко Игорь Валерьевич, кандидат физико-математических наук, доцент ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»;

Корчуганов Александр Вячеславович, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН;

Землянов Александр Викторович, магистрант, 1 курс, ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»;

Естественные науки (Медицинские науки)

Галкин Станислав Алексеевич, младший научный сотрудник НИИ психического здоровья ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»;

Цыганов Матвей Михайлович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ онкологии ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»;

Дягель Анастасия Руслановна, студент, 6 курс, ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России;

Гуманитарные науки

Туманян Гарник Вагинакович, аспирант, ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»;

Сосуновский Вадим Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»;

Климкина Анна Георгиевна, магистрант, 2 курс, ФГАОУ ВО «НИ ТГУ».

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