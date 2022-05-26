Коммунальный мост в Томске будут ремонтировать кргулосуточно

26 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Работы по ремонту Коммунального моста в Томске будут вестись в круглосуточном режиме. Об этом на прошедшем сегодня выездном совещании сообщил представитель подрядчика — иркутской компании «Пик».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас на мосту сейчас производится демонтаж ограждений.

Участники совещания оценили организацию движения транспорта на мосту после его частичного перекрытия. На 11.00 26 мая автомобили двигались без затруднений в обе стороны. 25 мая движение со стороны города было затруднено с 17.00 до 20.00, сегодня наблюдалась «пробка» с 8.00 до 9.30 со стороны левого берега.

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы на время ремонта организовать движение по мосту с минимальными издержками. Проводится круглосуточный мониторинг обстановки, при необходимости меняется режим работы светофоров. С ГИБДД обсуждается вариант реверсивного движения по мосту в часы пик. Надеемся, подрядчик не подведет, будем нацеливать его на разумное сокращение сроков ремонта без ущерба качеству», — отметил по итогам совещания врио мэра Томска Михаил Ратнер.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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