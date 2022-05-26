В Томске скорректируют работу светофоров на ремонтируемом Коммунальном мосту

26 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов/ из архива издания

Режим работы светофоров на Коммунальном мосту будут скорректированы. Для отладки их работы с утра на месте работают сотрудники департамента капитального строительства администрации Томска, оценивающие потоки движения транспорта в утренний час пик.

Как сообщает пресс-служба мэрии, утром было зафиксировано значительное скопление машин со стороны Черной речки, а также со стороны Тимирязевского.

«Сегодня по итогам мониторинга совместно с сотрудниками городского департамента дорожной деятельности и представителями ГИБДД будем менять режимы работы светофоров. Рассматривается возможность организации реверсивного движения на этом участке в утренние и вечерние часы, — рассказал начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Он также отметил, что бригада подрядчика приступила к ремонтным работам, на мост зашла техника.

Напомним, со вчерашнего дня движение по Коммунальному мосту осуществляется в две полосы в связи с капитальным ремонтом.

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