Самусьский судозавод спустил на воду первый технический теплоход «река-море» для «Енисейречтранса»
ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ) спустило на воду первый обстановочный теплоход класса «река-море», изготовленный по заказу ФКУ «Речводпуть» для нужд ФБУ «Администрация Енисейречтранс», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента «Интерфакса» с торжественной церемонии спуска.
Как сообщил журналистам генеральный директор СССРЗ Николай Вдовенко, стоимость контракта на строительство двух теплоходов для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки и контроля глубин судового хода составила порядка 200 млн рублей. Второй теплоход планируется спустить на воду в начале июня.
«В РФ строится серия из десяти таких объектов на разные бассейны водных путей. Эти два теплохода пойдут на Енисейский бассейн», — сказал Вдовенко.
Он добавил, что тендер на строительство десяти теплоходов выиграло ООО «МТ-Групп», а СССРЗ выступила подрядчиком строительства двух теплоходов.
В свою очередь врио губернатора Томской области Владимир Мазур в ходе церемонии отметил, что судостроительные предприятия получают и выполняют заказы даже в условиях санкций.
«В это время, когда нам непросто, когда страна испытывает санкционное давление, когда нас лишают всех контактов поставщиков, мы находим решения. Мы строим корабли и будем строить. Заказы есть, и они будут исполнены», — сказал Мазур.
Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь Томского района Томской области, он был основан в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности предприятия были модернизированы в конце 1980-х годов. Предприятие входит в холдинг «Сибирский центр логистики» (СЦЛ).
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