Главврача одного из медцентров Томска обвиняют в организации незаконного канала миграции

20 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске главного врача одного из медцентров подозревают в причастности к организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

Выяснилось, что фигурант использовал свое служебное положение, чтобы организовать незаконный въезд на территорию Российской федерации граждан стран Центральной Азии. Для этого он изготавливал и выдавал им фиктивные медицинские документы, дающие право на пересечение Государственной границы в условиях ограничений, связанных с пандемией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация лицом с использованием своего служебного положения незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан). Теперь фигуранту грози до 7 лет колонии.

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