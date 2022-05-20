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Шествие в честь 100-летия пионерии прошло в Томске

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В четверг, 19 мая, в Томске прошли праздничные мероприятия в честь 100-летия пионерии.

Мероприятие стартовало с торжественной линейки в Губернаторском квартале и презентации детских и молодежных общественных организаций Томской области. После обращения представителей областной администрации празднование продолжилось шествием ветеранов пионерского движения и детских организаций до пл. Ново-Соборной, где стартовал концерт творческих коллективов Дворца творчества детей и молодежи (до 1992 года – Дворец пионеров).

Фото: Серафима Кузина

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