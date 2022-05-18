Завтра в Томске на час перекроют пр. Ленина

18 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков/ из архива издания

Завтра, 19 мая, в Томске в связи с проведением массового мероприятия будет ограничено движение по пр. Ленина.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением шествия, приуроченного к Дню пионерии. Оно продлится с с 11.00 до 12.00 и коснется участка от пл. Ленина до пл. Ново-Соборной.

Томичей просят учитывать изменения и выбирать для движения другие маршруты.

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