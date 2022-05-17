Суд ввел конкурсное производство на Томском заводе светотехники по заявлению ФНС

17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман/ из архива издания

Арбитражный суд Томской области признал несостоятельным (банкротом) ООО «Томский завод светотехники» и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на 6 месяцев, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам, заседание по утверждению кандидатуры конкурсного управляющего назначено на 27 июня. Он должен будет представить отчёт 8 ноября.

Как сообщалось, банкротство завода было инициировано по заявлению управления ФНС по Томской области в связи с задолженностью в размере 10,7 млн рублей. В апреле 2021 года Арбитражный суд Томской области ввел в отношении ООО процедуру наблюдения.

«Томский завод светотехники» вместе с компаниями «Современные источники света» (инжиниринг), Rusled (инновационная и проектная деятельность) и несколькими торговыми домами в РФ входит в ГК LEADLight. Общая мощность 14 производственных линий — более 6 млн ламп в месяц. Группа производит лампы накаливания общего назначения и местного освещения, декоративные лампы накаливания, а также теплоизлучатели. В ноябре 2019 года предприятие за 350 млн рублей запустило роботизированную линию по производству светодиодных ламп мощностью 6,5 млн штук в год.

Бенефициару группы LEADLight Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявлял, что не намерен скрываться от следствия.

Как сообщила «Интерфаксу» во вторник старший помощник руководителя следственного управления СКР по Томской области Елена Лебедева, Голубев до сих пор находится в розыске.

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